Doppio appuntamento risate a Rio e Correggio

Doppio appuntamento con il teatro dialettale.

Stasera alle 21 e domani alle 18 al teatro di Rio Saliceto è in scena la compagnia La Vintarola di Carpi con "A me i òoc" per la regia di Paolo Di Nita, con Angela Bassoli, Francesca Giovanardi, Enrica Ongari, Gianni Orlandi, Alfonso Dotti, Guido Grazzi. La Vintarola torna sul palco con un testo tratto da "A me gli occhi" di Georges Feydeau, tradotta in dialetto emiliano: la storia di un servo furbo che vuole farsi beffa del padrone stolto.

E al teatro di Correggio stasera è in programma la commedia "Arsan detective" di Gianfranco Boretti, con la compagnia Qui’ed Puianell, nell’ambito della rassegna benefica organizzata dalla Pro loco.