Doppio assalto alla Tnt di Sesso. Colpi sventati dalle guardie giurate

Doppio colpo tentato nel giro di due giorni alla Tnt di Villa Sesso. Ma entrambi sono falliti, anche grazie al pronto intervento delle guardie giurate e delle forze dell’ordine.

La prima intrusione si è verificata nella notte fra venerdì e sabato quando i malviventi hanno spaccato una porta, ma senza portare via alcunché. Poi nella notte fra ieri e domenica, il grande assalto puntando direttamente alla cassaforte della sede reggiana dell’azienda internazionale di logistica. E ora si indaga per capire se dietro ai due episodi ci sia la stessa banda. La forte ipotesi è che quello del giorno precedente fosse una sorta di ‘preparazione’ per il furto successivo. Che, come ricostruito, è avvenuto intorno all’1,20 di notte. Due uomini, che indossavano rispettivamente una felpa nera e una rossa, si sono introdotti nella struttura con l’intento di prelevare denaro o oggetti di valore.

I malviventi si sono diretti all’interno del locale in cui è presente la cassaforte, provandola a forzare con l’ausilio di varie tipologie di attrezzi da scasso, tra cui un flessibile con cui hanno tentato di tagliare la serratura della cassaforte.

Ma i loro movimenti sono stati colti dal sistema di allarme, innescando il pronto intervento delle guardie giurate di Sicuritalia, che hanno contestualmente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La pattuglia, giunta in loco in minuti, ha notato la presenza dei ladri durante il giro ispettivo, rinvenendo nei locali anche gli attrezzi da scasso lasciati per terra. Alla vista delle guardie giurate i malviventi si sono dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine. Da un successivo controllo, effettuato con i responsabili della filiale, non risultano ammanchi o merce prelevata, ma solo danni alla struttura, ancora in fase di quantificazione.