Doppio colpo alle scuole: un furto e un tentato furto in medie e nido

Un furto e un tentato furto nella notte in due scuole gatticesi. Rubato il denaro contenuto nei distributori automatici di bevande e caffè, indagini in corso da parte dei carabinieri. È avvenuto nella notte tra venerdì 23 e ieri, quando ignoti – probabilmente la stessa banda – si sono introdotti prima negli edifici della scuola media ’Enrico Fermi’ di Praticello poi in quello dell’asilo nido ’Girasole’, entrambi in via Gramsci. I carabinieri della stazione di Gattatico sono intervenuti inizialmente alla Fermi, dove il sistema di allarme è scattato alle ore 1,45. La pattuglia, giunta immediatamente sul posto, ha constatato che i ladri, dopo aver forzato una porta di accesso, si erano introdotti all’interno nell’edificio e hanno puntato i distributori automatici, forzandoli e asportando il denaro contante contenuto al loro interno. Al momento è in corso una stima esatta del danno. Poi, poco prima delle 4, un secondo allarme si è attivato; questa volta nell’asilo. Anche in questo caso, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente: hanno rilevato l’apertura forzata della porta anti-panico ma, da un primo sopralluogo, non hanno riscontrato ammanchi di denaro o materiali all’interno della struttura. I militari hanno avviato le indagini per fine di identificare i responsabili; si tratta probabilmente delle stesse persone, malviventi di piccolo calibro con pochi scrupoli morale dato che per poco denaro non hanno esitato a danneggiare beni della comunità come le scuole.

f. c.