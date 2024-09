Doppio colpo di mercato per il Roller Scandiano che disputerà il campionato di Serie A2 di hockey su pista e che in questi giorni ha iniziato a sudare agli ordini del preparatore atletico Alessandro Spaggiari. Dall’Argentina arriva il 21enne Santiago Herrero Meglioli, mentre dal Modena ecco Andrea Beato, 30 anni, già capitano della formazione canarina. Santiago Herrero Meglioli ha sempre giocato nel Concepciòn di San Juan, partecipando anche al campionato panamericano. E’ un giocatore versatile, normalmente attaccante, piuttosto alto e dotato di un forte tiro. Oltre a questo sa battere molto bene anche le punizioni di prima: nella recente gara che il Concepciòn ha vinto sull’Olimpia per 5 a 4, Santiago ha messo a segno i primi tre gol della sua squadra, tutti su tiri diretti.

Andrea Beato è un giocatore di grande esperienza che debuttò in Serie A1 addirittura nel 2014 con la maglia di Correggio.

L’anno scorso a Modena ha disputato 20 partite, mettendo a segno 11 reti. Ora l’organico è di nove effettivi compresi due stranieri e dunque il team di Enrico Mariotti potrebbe anche tornare sul mercato ma solo per un giocatore italiano. Il primo appuntamento ufficiale è in Coppa Italia sabato 28 quando al PalaRegnani arriverà il Seregno: nel frattempo tecnico e società stanno organizzando alcune amichevoli.

c.l.