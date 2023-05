Doppio colpo in farmacia a Reggio, denunciati due giovanissimi

Reggio Emilia, 14 maggio 2023 – Accusati di aver messi a segno due furti in un’ora ai danni di farmacie di Reggio, due giovani di 17 e 19 anni, entrambi di origine nordafricana, sono stati denunciati dai carabinieri al Tribunale dei minori di Bologna e alla Procura reggiana. I fatti erano avvenuti la notte del 20 febbraio scorso. Verso le 2,30 il primo colpo alla farmacia Foro Boario, dove era stata forzata una porta per poi rubare 700 euro dal registratore di cassa. Simile episodio verso le 3,30 alla farmacia di via Fratelli Cervi, con la porta a vetri infranta con un tombino in metallo per poi entrare e rubare 1.200 euro in contanti dalla cassa, vari medicinali ad azione stupefacente e un tablet. In entrambi i casi i carabinieri del Radiomobile di Reggio si sono occupati delle indagini, favorite pure dalle immagini della videosorveglianza interna attiva nelle due farmacie. E’ emerso come i due giovani indossassero abiti firmati. La stessa notte dei furti gli agenti della Questura avevano fermato, per un normale controllo, tre persone di origine nordafricana, uno dei quali arrestato per una misura cautelare pendente per un furto in farmacia avvenuto nel Comasco. L’attenzione è stata puntata sugli altri due stranieri che erano con lui. E si è arrivati ai presunti autori del doppio furto, per il quale sono stati denunciati.