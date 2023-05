Doppio confronto in 24 ore tra i due candidati sindaci

Due incontri con i candidati sindaci per capire meglio il loro programma. Il primo, più incentrato sull’economia, si terrà stasera alle 20,30 nella sala polivalente di Pontenovo promosso dalla associazione Lapam Confartigianato Imprese. Domani sera sempre alle 20,30 si terrà, invece, un vero e proprio dibattito politico a 360 gradi al Circolo Arci di Pontenovo, con la giornalista del Carlino Francesca Chilloni che intervisterà i due sfidanti. Sarà l’occasione giusta per conoscere meglio cosa il sindaco uscente e ricandidato Franco Palù ha messo nero su bianco nel programma di "San Polo Progetto Comune", lista civica di centro sinistra, sostenuta da Pd e M5Stelle. E cosa invece propone la "Alleanza per San Polo" con il candidato sindaco Pietro Azzolini, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e dalla lista civica centrista di ispirazione cattolico-moderata "Cambiamo San Polo", attualmente in consiglio.