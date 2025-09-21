Bologna centro dello sport

Alessandro Gallo
Bologna centro dello sport
ReggioEmilia
CronacaDoppio furto in abitazione. Denunciati due minorenni
21 set 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
  4. Doppio furto in abitazione. Denunciati due minorenni

I ragazzi, 15 e 16 anni, sono stati ripresi dalla videosorveglianza della zona. Si sarebbero introdotti in casa di notte mentre i padroni stavano dormendo.

La caserma dei carabinieri di Boretto, comune in cui è avvenuto il furto

Hanno approfittato dei padroni di casa addormentati per entrare nell’abitazione e rubare denaro contante e sigarette. Due episodi distinti, avvenuti la scorsa estate a Boretto, con i carabinieri che al termine delle indagini sono risaliti a due ragazzini di 15 e 16 anni, ritenuti responsabili del furto e denunciati per furto in concorso al Tribunale dei minori di Bologna. Indagini favorite anche da immagini della videosorveglianza attive nei pressi dell’abitazione. Uno dei presunti responsabili sarebbe stato inoltre localizzato dalle vittime proprio nei pressi del luogo del furto. Un elemento, questo, che ha permesso di concentrare da subito gli accertamenti verso una pista ben precisa. I carabinieri della caserma di Boretto hanno acquisito elementi sufficienti per ipotizzare la presunta responsabilità nel furto dei due ragazzini. E per questo sono stati denunciati alla Procura minorile bolognese. Ora si vuole verificare se i due giovanissimi si siano resi responsabili di altri simili episodi e se possano avere avuto anche altri complici.

Per Boretto è stata un’estate ricca di episodi negativi che hanno visto protagonisti dei ragazzini, in particolare con piccoli furti, vandalismi, danneggiamenti ad arredi urbani e altre strutture in centro paese ma soprattutto nella zona del lido Po. Prese di mira anche alcune auto in sosta in parcheggi nei pressi del lido, oltre a danneggiamenti di fioriere e perfino della scaletta pedonale in uso al pontile Giudecca, sempre al lido Po. Sono in corso ulteriori indagini per risalire ai responsabili.

Antonio Lecci

