Doppio hurrà per Guerrieri. Nel doppio sorprende tutti

Duplice successo di Andrea Guerrieri alla Camparini Gioielli cup, il torneo ITF in corso di svolgimento al Circolo Tennis Reggio Emilia. L’atleta di casa, classe ’98, supera per ritiro il lucky loser Andrea Militi Ribaldi (5-7, 6-2, 3-0) nel primo turno del singolare, oltre a guidare ad una splendida affermazione nel doppio il compagno di club Riccardo Sansone contro l’ex top 100 Alessandro Giannessi e Giovanni Fonio (6-3, 1-6, 10-6). "Nel singolare, dopo aver faticato all’inizio, non sono riuscito a concretizzare un set point, mentre nel proseguo mi sono tranquillizzato e, prima del ritiro del mio avversario, la gara si era comunque messa sui giusti binari" ha spiegato ’Guerro’, che oggi troverà nel 2° turno proprio Fonio, testa di serie n° 3, vittorioso non senza faticare contro Federico Iannaccone (3-6, 6-4, 7-6). Cade il vincitore 2023, il britannico Jay Clarke: l’atleta di Derby si arrende sul centrale contro l’olandese Jelle Sels, 28 anni, ex n°127 del mondo, col punteggio di 7-6, 6-2. Vanno avanti i giovani statunitensi Kaylan Bigun, che regola in 3 set Gabriele Pennaforti (3-6, 6-4, 6-2), e Toby Kodat, grazie al 6-3, 6-1 a Federico Arnaboldi; out anche il boliviano Juan Carlos Prado: il 19enne, finalista al Garros junior 2023, cade in 3 set di fronte ad Andrea Picchione (6-2, 5-7, 6-3).

Nella foto, da sinistra: Guerrieri, Sansone, l’arbitro, Fonio e Giannessi