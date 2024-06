Doppio hurrà per il Jolly

Duplice trofeo in bacheca per il Basket Jolly. La società cittadina porta a casa il Trofeo Emilia Romagna nella categoria Under 14, superando nella duplice finale la Unahotels Reggio Emilia: dopo aver perso 96-91 il derby d’andata, i ragazzi di coach Gibertoni si sono rifatti con un perentorio 81-61 nella sfida di ritorno, parziale maturato nella ripresa dopo 20’ in equilibrio. Sugli scudi Sani e Filini, autori di 23 punti ciascuno, che riscattano il mancato approdo ai playoff della squadra, traguardo mancato per un soffio a causa di 4 punti di differenza negli scontri diretti con la Virtus Bologna.

Titolo regionale conquistato anche per gli Under 15 Silver, che piazzano una rimonta incredibile contro i pari età di Granarolo: sconfitti di 21 lunghezze in terra bolognese, i bianco-blu vengono trascinati all’impresa dal pubblico amico della palestra Primo Maggio e riescono a ribaltare il passivo dopo la bellezza di 3 supplementari.

d. rev.