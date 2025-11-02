Doppio incendio nella notte. A Reggiolo due veicoli in fiamme

Due interventi dei vigili del fuoco per segnalazioni di incendi, più o meno alla stessa ora, ieri notte nella Bassa. Evidenti i danni a un’autovettura in sosta nei pressi dell’abitazione privata, in via Pironda a Reggiolo, dove verso le tre è partita la richiesta di intervento alla centrale operativa del 115, facendo arrivare sul posto la squadra del distaccamento volontari di Luzzara. Le fiamme avevano interessato un’autovettura Ford Ecosport di proprietà di un ristorante del paese e in uso a un cittadino di 42 anni, di origine turca, dipendente dello stesso esercizio commerciale. Le fiamme hanno interessato anche una Hyundai Kona che era parcheggiata proprio lì accanto, danneggiata lievemente nella parte posteriore. I veicoli erano in sosta nel vialetto interno, nell’area privata dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per le indagini, non escludendo un possibile atto doloso. Gli accertamenti sono tutt’ora in corso. E a Correggio, in via Boccaccio, sempre verso le tre i vigili del fuoco di Guastalla sono intervenuti per un principio di incendio di un monopattino, all’interno di un garage, dove si trovavano dodici monopattini elettrici, di proprietà di un uomo di 56 anni, lo stesso che poche ore prima era rimasto vittima del furto di uno dei monopattini, che era nell’androne della palazzina. Dunque, dopo il furto, anche il problema dell’incendio. Si è creato molto fumo, ma per fortuna i danni non sono rilevanti. Distrutto il monopattino interessato dall’avaria elettrica (che risulta accidentale), ma con tutto l’edificio che è rimasto agibile. Sul posto, in via Boccaccio, sono intervenuti anche i carabinieri per eseguire gli accertamenti di rito.

Antonio Lecci