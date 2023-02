Doppio incidente sulla provinciale per Reggiolo Quattro feriti lievi, lunghe colonne di auto

NOVELLARA

Un doppio incidente, l’altra sera, ha provocato un parziale blocco del traffico su due importanti arterie viarie, alla prima periferia di Novellara. In via Colombo, sulla strada provinciale per Reggiolo, si sono scontrate due auto, una delle quali si è ribaltata sulla carreggiata, all’altezza dell’incrocio con via Reggiolo. In ospedale a Guastalla sono stati portati due diciottenni: una ragazza residente a Guastalla e un giovane abitante a Reggiolo, che erano a bordo di una Fiat Punto. Non sono gravi. Ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso il conducente di una Fiat Cinquecento, un settantenne abitante a Novellara. Sul posto due ambulanze della Croce rossa, automedica e vigili del fuoco, oltre ai carabinieri di Fabbrico e del nucleo radiomobile di Guastalla per i rilievi di legge. Poco dopo, forse qualcuno non si è accorto del rallentamento del traffico necessario al passaggio di uno dei mezzi di soccorso diretto in via Colombo a sirene spiegate. E si è verificato un tamponamento fra cinque vetture, in via D’Azeglio, fra San Bernardino e Novellara. Sono nuovamente intervenuti i soccorsi sanitari con le ambulanze per trasportare due persone al pronto soccorso guastallese, in condizioni non gravi. In questo caso sono intervenuti i carabinieri di Brescello per i rilievi tecnici e per regolare il traffico.

a.le.