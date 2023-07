Doppio infortunio al Monte Penna e al Lago della Bargetana Un ragazzo chiede aiuto poi ritrova da solo la strada giusta

Giornata impegnativa per il Soccorso Alpino. Nel pomeriggio di ieri sono stati diversi gli interventi. Alle 16,30 è scattato l’allarme per una 18enne che, lungo la ferrata del monte Penna (Civago) , è scivolata riportando un trauma alla gamba. Per soccorrerla è stato richiesto l’intervento di EliPavullo, mentre si è attivata una squadra di terra del Saer. Proprio in quel momento è arrivato un altro allarme dal Lago della Bargetana e così dopo aver caricato sull’elicottero la giovane infortunata, i volontari del Saer sono partiti per il lago dove una ragazza modenese, durante un’escursione con gli amici, ha riportato un trauma alla caviglia destra. Gli amici sono riusciti a portarla al rifugio Battisti dove la giovane è stata immobilizzata e trasportata all’ospedale. Ultima emergenza alle 18 per un presunto disperso su Punta Buffonaro. Una squadra di battuta è partita dal Cerreto e un’altra dal Lagastrello ma il ragazzo in difficoltà è riuscito a ritrovare la strada per fare rientro.