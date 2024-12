Doppio infortunio sul lavoro. Operaio cade da una scala

Doppio intervento dei soccorsi sanitari per infortuni sul lavoro accaduti ieri nella Bassa. Verso le 13 l’allarme è scattato in una azienda di via Vincenzo Mari a Rolo, dove un operaio di 49 anni, M.F., abitante a Carpi, ha riportato traumi da schiacciamento alla mano destra, colpita da una pesante batteria da muletto. L’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico, intervenuta con l’autoinfermieristica di Correggio, ha trasportato l’infortunato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla per radiografie e le medicazioni.

Poco dopo le 15 altro infortunio, stavolta in via San Prospero a Correggio, per una caduta da una scala, da alcuni metri, di un operatore di 47 anni abitante a Rubiera, impegnato in un cantiere edile. Sono intervenuti l’ambulanza della Cri locale e l’automedica della Bassa. L’infortunato è stato accompagnato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, con traumi giudicati di media gravità. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici del servizio di Medicina del lavoro per svolgere gli accertamenti.