Doppio pestaggio a Santa Croce. Entro domani gli interrogatori dei due aggressori in manette

"Non ho ancora avuto accesso agli atti, per cui non posso rilasciare altre dichiarazioni. L’unica cosa che posso dire è che oggi vedrò il mio assistito". Così l’avvocato Helmut Bartolini, ha commentato la situazione del suo assistito, ovvero una delle due persone arrestate con l’accusa di essere gli autori del doppio pestaggio avvenuto in zona Santa Croce lo scorso 16 settembre. I due 25enni, Alberto Wilmer Portoreal Asencio, origini dominicane e il suo presunto complice di origini albanesi, Klevis Hoxhaj, sono stati fermati nella mattinata di sabato e condotti dietro le sbarre, in attesa dell’interrogatorio di garanzia che si terrà tra oggi e domani. La prima aggressione risale alle prime luci dell’alba, quando un 36enne uscito per fare jogging, è stato affiancato da una Fiat Punto con a bordo i due uomini che hanno tentato di investirlo, per poi colpirlo con calci e pugni. La vittima è ricorsa poi alle cure mediche al Santa Maria Nuova, da cui è stato dimesso con una settimana di prognosi. Poco dopo, verso le sei del mattino, i due hanno preso di mira un 44enne che stava andando a lavorare, colpendolo prima con un coccio di bottiglia al volto e poi riempiendolo di botte. L’uomo è stato poi portato in ambulanza all’ospedale Maggiore di Parma con una prognosi di ben 45 giorni.

Entrambi hanno dei precedenti: Asencio è stato arrestato nel 2023 con l’accusa di avere aggredito e accoltellato un passeggero a bordo di un bus di Seta, in viale Piave. Il coetaneo albanese, nel novembre del 2020, venne arrestato dopo aver picchiato il titolare di un Kebab in via Secchi, mentre nel gennaio 2019 tentò una rapina ai danni di un commerciante in viale Timavo. Infine quando era ancora minorenne, nel giugno del 2017, ha invece accoltellato un altro giovanissimo in un parco della città.

Matteo Pignagnoli