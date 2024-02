Doppio schianto, disagi al traffico

Doppio incidente con disagi al traffico, ieri mattina all’ora di punta sull’ex Statale 62 a Brescello. Il primo è accaduto all’altezza della nuova rotatoria a Sorbolo Levante, verso le 8, con due vetture coinvolte. Da subito si sono formati lunghi incolonnamenti di veicoli in entrambe le direzioni, con l’intervento dei carabinieri di Luzzara per gli accertamenti tecnici e per regolare l’intenso traffico. Un’ora dopo un altro incidente, fra due auto, sempre sull’ex Statale 63, ma all’altezza del centro abitato di Brescello. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce azzurra per trasportare in ospedale una persona rimasta ferita, in modo non grave. Rilievi della polizia locale della Bassa reggiana. Ulteriori disagi si sono registrati al traffico, tra il paese di Peppone e don Camillo verso Boretto e verso Sorbolo.