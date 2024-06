Doppio schianto sull’argine del Po: due feriti

Due persone ferite in altrettanti incidenti accaduti sull’argine del Po: il primo all’ingresso del centro abitato di Luzzara, l’altro a Gualtieri, vicino all’incrocio con viale Po. Verso le 8,30 in via Iotti a Luzzara si è verificata la sbandata di una Lancia Ypsilon, finita nel fossato laterale. I soccorsi sono stati mobilitati per un uomo di 61 anni, residente a Guastalla, uscito da solo dalla vettura per poi essere raggiunto dagli operatori di ambulanza, autoinfermiertistica, automedica. Con una passaggio realizzato con le scale sul piccolo fossato, i vigili del fuoco del distaccamento della Bassa hanno permesso il soccorso in sicurezza all’automobilista coinvolto nell’incidente. Le sue condizioni non risultano essere gravi. Rilievi della polizia locale della Bassa Reggiana.

Poco dopo, verso mezzogiorno, una donna di origine straniera di 37 anni, abitante a Boretto, ha sbandato a bordo di una Hunday Jazz sull’argine dell’ex Statale 62 a Gualtieri, schiantandosi contro il guard rail. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla per aiutare i soccorritori a liberare la donna dall’abitacolo e poi affidata al personale dell’ambulanza della Croce rossa e dell’autoinfermieristica di Guastalla. Ha riportato traumi vari, tra cui una ferita a una mano, pare provocata dalla rottura di un vetro.

Antonio Lecci