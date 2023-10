Doppio scontro tra automobili. Tre persone finiscono all’ospedale

Diversi incidenti sulle strade del distretto correggese. Ieri mattina in via Ca de Frati, al confine tra Rio Saliceto, Fabbrico e Correggio, si sono scontrate due auto, un’Audi e una Renaul Clio station wagon (foto). Sul posto i soccorsi sanitari per trasportare i feriti – un uomo di 45 anni residente nel Parmense e un toscano di 42 anni – al Santa Maria Nuova di Reggio. Hanno riportato traumi vari, ma non sembrano essere in pericolo di vita. Distrutte, invece, le vetture coinvolte nello schianto.

Nella notte, verso le quattro, soccorsi mobilitati in via Modena, a San Biagio di Correggio, per uno scontro tra una Polo condotta da un 51enne e una Mg modello Zs con a bordo un uomo di 64 anni, entrambi di Correggio. È rimasto ferito il 51enne, portato in ospedale a Reggio con traumi giudicati di media gravità. Rilievi eseguiti dai carabinieri di Rubiera.