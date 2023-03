Doppio spettacolo benefico per il comico Giuseppe Giacobazzi

Si conferma la stretta collaborazione, insieme a una grande dose di amicizia, tra l’attore comico Giuseppe Giacobazzi e l’associazione Aut Aut, che unisce le famiglie con portatori di autismo. Stasera e domani Giacobazzi si esibisce a scopo benefico proprio per l’associazione Aut Aut, con lo spettacolo "Il pedone". Uno show divertente con protagonist uno dei comici più conosciuti e amati dal pubblico italiano. Per entrambe le serate, in programma al De Andrè a Casalgrande, si registra un tutto esaurito, con i biglietti a disposizione che sono stati venduti in pochi giorni.