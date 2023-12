Doppio spettacolo ’Stai Zitta!’. Il ricavato al centro antiviolenza

Doppio appuntamento - alle 18,15 e alle 21 - alla Cavallerizza, dove va in scena lo spettacolo ’Stai Zitta!’: tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia, con Antonella Questa, Valentina Melis, Teresa Cinque e con la regia di Marta Dalla Via, che affronta con ironia e intelligenza tematiche sociali e femministe. Come nel libro, la pièce teatrale è incentrata sui pregiudizi e gli atteggiamenti che limitano i diritti delle donne, tra cui il diritto di parola per contrastare gli stereotipi di genere e le frasi che non vogliono più sentirsi dire. Ad aprire la serata è il video "Parole non addomesticate" realizzato da Sara Pozzoli durante e al temine di un laboratorio condotto da Monica Morini del Teatro dell’Orsa: una raccolta di voci e testimonianze delle donne, per promuovere un modo nuovo di stare in rete. L’ingresso è a offerta libera, su prenotazione tramite il sito www.comune.re.itpariopportunità. La somma raccolta sarà devoluta all’Associazione Nondasola, che gestisce il Centro antiviolenza – Casa delle Donne di Reggio Emilia. Considerate le numerose richieste pervenute, gli organizzatori invitano chi fosse interessato e non fosse riuscito a prenotare, a verificare direttamente in teatro, poco prima dell’inizio degli spettacoli, la disponibilità di posti che si sono liberati all’ultimo minuto. E invitano inoltre chi intende disdire la prenotazione di segnalarlo il prima possibile, scrivendo a ufficio.pariopportunita@comune.re.it

Stella Bonfrisco