Dorme fuori casa, scatta l’allarme

Credevano fosse in casa in situazione di emergenza. I vigili del fuoco, ieri notte, sono entrati nell’appartamento, in centro a Cadelbosco Sopra, con una scala giunta fino al terzo piano. Ma una volta entrati, i soccorsi hanno verificato che non nell’edificio non c’era nessuno. La porta con la serratura bloccata e l’assenza in cantina della bici della pensionata ottantenne hanno destato sospetti. Dove poteva essere la donna a quell’ora? Sono arrivati l’ambulanza e i carabinieri, raggiungendo sul posto i vigili del fuoco. Poi, grazie alle indicazioni di un vicino di casa, la pensionata è stata rintracciata da una sua amica, non distante dall’abitazione. Era andata a dormire da lei, in compagnia, senza avvisare le nipoti, comprensibilmente preoccupate. Solo a tarda notte l’allarme è potuto finalmente rientrare.