Dormiva sul cuscino pieno di droga "Spaccio perché sono senza lavoro"

Nascondeva la droga nella federa di un cuscino della camera da letto: arrestato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un albanese di 45 anni residente a Scandiano.

L’uomo, appena uscito di casa, è stato fermato venerdì mattina, poco dopo le 10, dai carabinieri della tenenza di Scandiano dopo le segnalazioni ricevute per sospetti viavai di persone dalla sua abitazione. I carabinieri tenevano d’occhio l’albanese. Durante i controlli dei militari dell’Arma è emerso l’eccessivo nervosismo da parte del 45enne. I carabinieri si sono dunque insospettiti e hanno pertanto approfondito gli accertamenti culminati con un’ispezione personale.

L’albanese è stato trovato in possesso di cinque dosi di cocaina già confezionate che nascondeva nelle tasche dei pantaloni. E’ stata poi anche eseguita una perquisizione domiciliare nella vicina casa del 45enne dove i militari hanno rinvenuto, nella federa del cuscino della camera da letto, ulteriori 26 dosi di cocaina già confezionate e pronte allo spaccio. Complessivamente al 45enne sono state sequestrate 31 dosi. Inevitabili i provvedimenti nei suoi confronti.

L’uomo è quindi finito nei guai ed è stato accompagnato in caserma e arrestato. Ieri in tribunale a Reggio l’arresto è stato convalidato ed è stata accolta la tesi difensiva per spaccio di lieve entità.

Il giudice Francesca Piergallini ha disposto l’obbligo di firma due volte la settimana. Il 45enne era difeso dall’avvocato Luigi Scarcella. Il 45enne, incensurato, si è detto pentito e ha dichiarato che era la prima volta che spacciava perché era rimasto senza lavoro.

mat. b.