"Dormivo nell’epicentro Il mio hotel è distrutto"

"Buongiorno sindaco. Sono di Rubiera e lavoro per una ditta di Scandiano che per motivi lavorativi mi ha mandato in Turchia a montare un impianto. Domenica notte alloggiavo all’hotel Alcazar a Kahranmanmaras, epicentro del sisma 7.9".

Con queste parole il rubierese Pasquale Brau, attraverso un post di Facebook indirizzato al sindaco Emanuele Cavallaro, in cui allega una serie di drammatiche fotografie, scrive e rivive una parte di ciò che è successo quel lunedì mattina in Turchia e in Siria, quando la Terra ha deciso di muoversi. Sul social Brau, che non è ancora pronto a raccontare e chiede tempo per rielaborare, scrive poche righe ma capaci di far venire i brividi anche a chi è ben lontano da quel disastro. "Ne sono uscito indenne da quei terrificanti due minuti dove tutto era un boato unico e i palazzi che cadevano di fianco a me. Il mio hotel ha semi retto e sono riuscito a correre lungo le scale semidistrutte e ad uscire fuori, non so nemmeno io come.. Sono stato fortunato e sabato rientro in Italia, a Rubiera, dove la mia famiglia mi aspetta. Le ho scritto per dirle che la situazione di questi centri è terribile: c’è freddo, sono senza luce e acqua e i telefoni funzionano malissimo, quindi anche comunicare è quasi impossibile".

Brau, che quella mattina è stato baciato dalla fortuna e che ora non vede l’ora di far rientro in Italia per poter stringere forte la sua famiglia, non vuole però lasciare Kahranmanmaras senza aver dato a questa comunità il suo pur minimo, ma significativo, contributo e così informa il primo cittadino: "C’è bisogno di tutto il sostegno possibile da parte di tutti. Nel mio piccolo ho dato un aiuto lì in loco ma ero solo, non c’era nessun italiano con me per darci sostegno". Tuttavia, tra quell’immensa distesa di macerie e dinanzi ai volti di chi in una sola notte ha perso tutto, la solidarietà ha retto la forte scossa. Lo conferma Brau, che quella notte non è stato lasciato da solo ma accolto, come amico, in una ‘capanna’ costruita fra i tanti resti. "Mi hanno fatto mangiare e bere, anche se in una tettoia di lamiere chiusa con dei teli e con due stanghe a legna mi hanno scaldato e asciugato dai vestiti da lavoro ,che indossavo quel giorno sotto una pioggia battente. Non voglio avere visibilità mi creda - aggiunge - ma credo che da cittadino italiano e rubierese fosse mio dovere informare lei che io sto bene". Pasquale Brau ora soggiorna in un Hotel ad Adana, a 210 chilometri da Kahranmanmaras, e sabato mattina rientrerà in Italia. "Aspetto con molta ansia, mi creda - rivela al sindaco Cavallaro - il volo che mi porterà a casa".

Ylenia Rocco