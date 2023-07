Dormono nella loro auto, l’aiuto arriva solo nel Lazio

Hanno vissuto a lungo nella Bassa Reggiana, con gli ultimi mesi trascorsi tra Guastalla e Correggio, con la loro auto a fare da casa, dopo che lei ha perso il lavoro di badante per il trasferimento della pensionata assistita in una casa protetta. Alla fine hanno deciso di cercare fortuna altrove, in Calabria, dove si era aperto uno spiraglio per una nuova occupazione professionale. Con loro anche tre cagnolini di piccola taglia, uno dei quali anziano e debilitato.

La storia di Federico Raffi e Stefania Petrucci, oltre sei anni di residenza nella Bassa Reggiana, ha trovato un "colpo di scena" durante il viaggio verso il Sud Italia. La loro auto si è bloccata in autostrada a causa di un grave guasto meccanico.

"Abbiamo speso gli ultimi soldi che avevamo per farci trainare in paese, ad Anagni, dove eravamo arrivati", racconta Federico. Il quale non si aspettava quanto sarebbe successo alcuni giorni dopo. "A Guastalla, così come a Correggio, abbiamo vissuto in auto per settimane, tra un parcheggio e l’altro. Nessuno si è accorto di noi. Anzi, quando a Guastalla, dove Stefania ha lavorato a lungo, abbiamo chiesto aiuto alle istituzioni locali, ci è stato detto che eravamo in buona salute e senza figli. Insomma, potevamo farcela e ci saremmo dovuti arrangiare. E così abbiamo fatto".

Ma ad Anagni la storia è stata diversa. Un cittadino ha notato l’emergenza. Sono arrivati i carabinieri di Anagni, con il maresciallo Massimo Crescenzi che ha capito subito la situazione. Sono stati mobilitati i servizi sociali e pure l’associazione carabinieri locale.

Alcuni volontari hanno raccolto fondi per acquistare cibo e altri prodotti di prima necessità, anche per i loro cagnolini. L’auto è stata portata in un luogo sicuro e ombreggiato, con una carrozzeria che si è prestata gratuitamente per effettuare il servizio. Una mobilitazione generale tra cittadini, forze dell’ordine e politici, che ha permesso a Federico e Stefania di trasferirsi per qualche giorno a Collepardo, ospiti senza alcuna spesa di un B&B, con acqua corrente, energia elettrica, servizi igienici e un comodo letto.

Per la riparazione dell’auto è scattata una colletta per far fronte alle spese. E anche la loro destinazione finale sembra essere cambiata: in Calabria, infatti, il loro mancato arrivo ha fatto perdere l’occasione di lavoro per la donna.

Ma nel Lazio si stanno aprendo nuove prospettive, con molti cittadini che si stanno interessando per far trovare un posto di lavoro alla coppia di origine toscana che arriva dal Reggiano.

Antonio Lecci