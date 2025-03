Dosi di cocaina nell’auto. Obbligo di firma e dimora per un pusher di 29 anni

Al mattino lavori socialmente utili, nel pomeriggio e la sera traffico di droga: così il 29enne Layouni Iskandar è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per il giovane, difeso dall’avvocato Federico Bertani, il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma e di dimora nel comune di Reggio; il processo per direttissima è stato rinviato al 9 aprile per la scelta del rito.

Le indagini sono partite dai carabinieri di Scandiano, che hanno tenuto monitorato il 29enne: lunedì pomeriggio lo hanno visto uscire di casa, raggiungere il parco pubblico di via Quattro Giornate di Napoli e incontrare un uomo per uno scambio sospetto. È scattato un controllo immediato sotto l’abitazione del giovane. Il 29enne aveva con sé una banconota da 50 euro e, nell’auto, 28 dosi di cocaina già confezionate (foto). Durante la perquisizione domiciliare, sopra un armadio sono state poi trovate tre mazzette di denaro contante per un totale di oltre 2.500 euro.