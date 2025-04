Dossi e Ztl, pesce d’aprile al Comune

Pesce d’aprile per i cittadini di via dell’Eco di Chiozza che hanno ricevuto una falsa lettera del Comune di Scandiano in cui è stata comunicata l’installazione di una barriera con dissuasori automatici apribili elettricamente con invito a ritirare anche un radiocomando. Alcune persone hanno contattato il Comune per chiedere chiarimenti sul provvedimento, subito però smentito dall’amministrazione che ora, dopo lo scherzo, sta valutando se formalizzare una denuncia. "I residenti di Chiozza – dicono dal municipio – hanno trovato nella cassetta della posta una lettera che annuncia l’attivazione imminente di dissuasori automatici per chiudere il traffico in via dell’Eco, recentemente trasformata in Ztl. La lettera invita anche a ritirare un fantomatico telecomando per la Ztl in Comune proprio martedì 1° aprile. Si tratta di uno scherzo. Anche se ben confezionato, è solo un pesce d’aprile di dubbio gusto che rischia di generare un allarme immotivato".

L’amministrazione, guidata dal sindaco Nasciuti, non ha previsto "alcun dissuasore, né è in programma la distribuzione di telecomandi. La gestione della Ztl avviene con strumenti ben diversi e ogni comunicazione ufficiale arriva sempre attraverso i canali istituzionali del Comune". La Ztl in via dell’Eco doveva partire il primo marzo, ma il Comune aveva poi ufficializzato la decisione di sospendere l’attivazione per garantire ai residenti un tempo adeguato per il reperimento dei permessi necessari e acquisire le informazioni relative all’accesso alla Ztl.

