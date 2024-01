Dosso, Europei ed Olimpiadi: "Al 2024 chiedo solo salute"

Quattro mesi abbondanti per ricaricare le pile ed ecco che Zaynab Dosso ritorna: la 24enne rubierese in forza alle Fiamme Azzurre gareggia domani nel meeting "Orlen Cup di Lodz", la pista del record italiano sui 60 metri di 7’’14, ma purtroppo anche nel meeting che l’anno scorso le costò un infortunio al bicipite femorale che compromise l’intera stagione indoor. Lo fa comunque da nuova primatista sui 60 e da primatista ex aequo con Manuela Levorato sui 100, in pratica da donna italiana più veloce di sempre. Zaynab ha programmato poi i mondiali indoor di Glasgow, gli Europei nella Roma in cui oggi vive e ovviamente le Olimpiadi di Parigi, passando pure per il meeting di Torun, gli assoluti di Ancona e l’Istaf di Berlino.

E’ un’agenda incredibile di appuntamenti, per la azzurra di scuola Corradini Rubiera, con le più grandi manifestazioni che l’atletica leggera possa mettere in campo. Dopo le due settimane di raduno a Tenerife e il ritorno allo stadio Paolo Rosi di Roma, la primatista italiana inizia il suo 2024 agonistico con il doppio sprint che la attende in Polonia nella tappa Bronze del World Indoor Tour. La velocista delle Fiamme Azzurre è annunciata tra le partecipanti insieme all’idolo di casa Ewa Swoboda, specialista tra le più forti del continente, con la quale ha duellato nella passata edizione. C’è meno di un’ora tra la prima e la seconda prova (batterie dalle 18,33, finale alle 19,30), giusto il tempo di recuperare le energie per tuffarsi nuovamente in pista.

"Qualche anno fa – dice la velocista azzurra - ho preso la decisione di trasferirmi nella Capitale. Non è stato facile passare da un paese come Rubiera ad una megalopoli, ma è stato l’inizio di un sogno, che continuerà con gli Europei. Per il 2024 ho davvero un calendario molto nutrito, ma la cosa che chiedo di più a questo nuovo anno è tanta salute, che invece lo scorso anno mi è mancata. Senza di questa non puoi pensare di essere competitivo in appuntamenti del calibro dei campionati europei, per di più in casa a poche centinaia di metri da dove mi alleno, e delle Olimpiadi". Abbiamo parlato di gare individuali, ma la staffetta che ti ha dato e vi ha dato un bronzo europeo, un quarto posto ai mondiali e il nuovo record italiano? "Sicuramente la nostra forza è l’unione – chiude la Dosso - noi ragazze siamo sempre state un gruppo compatto e i risultati che abbiamo ottenuto sono frutto di un lavoro che parte da lontano. Siamo coese, determinate, con tanta forza di volontà, sulle orme dei nostri grandissimi Jacobs e Tamberi, campioni olimpici e veri modelli da seguire. Quello che hanno fatto a Tokyo mi ha lasciato un fuoco dentro incredibile. Ero lì, alle prese con mille infortuni, ma mi hanno trasmesso grande energia ed è stato un momento magico. Quando sono tornata mi sono detta che avrei dovuto fare qualcosa per me stessa e ora sto dedicando tutta la mia vita alla ricerca dei miei obiettivi".

Claudio Lavaggi