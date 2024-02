Dosso guida la carica. Sette reggiani sognano

Ecco il quadro definitivo dei reggiani iscritti ai campionati italiani indoor di atletica leggera che si disputano domani e domenica ad Ancona.

Il nome doc, ma sotto i riflettori di tutto il mondo, è quello di Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre, ex Corradini) che sui 60 si presenta con il miglior tempo di 7’’02 che oggi è il terzo tempo al mondo stagionale. Poi ci sono altri sei reggiani, quasi tutti in orbita medaglie, anche se non sarà facile per nessuno.

Qualche podio dovrebbe comunque arrivare: è il caso di Alexandru Zlatan (Fratellanza Modena) sui 60 piani, di Sara Vitiello (Fiamme Oro) nella km 3 di marcia, di Giuseppe Gravante (Corradini) sui 1500 e di Alessia Baldini che è una delle componenti della staffetta 4x200 della Fratellanza Modena.

Più complicato il cammino delle due giovani ragazze della Self Montanari e Gruzza e stiamo parlando di Sara Cantergiani (21 anni) sui 400 e Vivian Otoibhi Osagie (19 anni) nel getto del peso.

Diamo un’occhiata anche agli assenti che non sono di poco conto: Giulia Guarriello, causa infortunio, pensa già alla stagione all’aperto sugli ostacoli alti, così come Yassin Bouih (pluricampione italiano indoor di mezzofondo) fa sapere di star bene e di essere in partenza per il ritiro in Kenia. Anche Sandra Milena Ferrari avrebbe avuto il minimo per i 60 ad ostacoli, ma da alcuni mesi è negli Stati Uniti per motivi di studio e non rientrerà. La stessa Sofia Ferrari aveva il minimo sui 3000, ma si è infortunata prima dei tricolori allievi.

Giuseppe Gravante ha rinunciato agli 800 di domani per puntare tutto sui 1500 di oggi. Le gare iniziano domani alle 9,15 con il pentathlon femminile, ma la prima reggiana in pista è la Vitiello alle 14,35; alle 15,05 la Cantergiani, alle 15,45 Gravante. Domenica gli altri. La Rai ha garantito la copertura domani dalle 15 alle 16,30 e domenica dalle 15 alle 16,55: il resto su Atletica.tv streaming.

