Dosso in pista a Rieti. Col pensiero a Tokyo

Non è un meeting probante, ma più che altro un "allenamento agonistico" per chi sta preparando i campionati del mondo di metà settembre a Tokyo. Così tra gli iscritti del Trofeo Perseo che si disputa oggi a Rieti, spicca il nome di Zaynab Dosso, oltre a quello di Filippo Tortu. La campionessa europea indoor e argento mondiale dei 60 metri si presenta sul rettilineo dello stadio Guidobaldi dalle 17,25, a un mese dall’ultima uscita agonistica, l’11’’13 con cui ha vinto gli Assoluti di Caorle, 6/100 dallo stagionale di 11’’07 corso in luglio a Foligno. Con rispetto parlando, le avversarie… non esisteranno, visto che la migliore è Lavinia Paoletti che vanta 12’’00, più tre giovanissime reatine della società organizzatrice che però avranno tanto di selfie e autografo da parte della rubierese. La Dosso, a Tokyo, correrà i 100 metri individuali e la staffetta 4x100 con il raduno azzurro, sia maschile, sia femminile, appena terminato a Roma. Per Zaynab, dunque, sarà un indicatore di forma ufficiale, con starter, cronometraggio elettronico e clima gara.

• Torna anche il podismo nel reggiano, con due gare. Oggi a Cinquecerri si disputa la gara valida come chiusura del Circuito Podistico della Montagna del Centro Sportivo Italiano. E’ la 16ª camminata di Cinquecerri, che parte alle 17 con le prove giovanili. A seguire, il via agli adulti; la somma delle varie gare darà così la classifica finale alla quale partecipano comunque solo i tesserati del Centro Sportivo. Il calendario Uisp, invece, propone per domani a San Ruffino di Scandiano, dalle 9, la 28ª Camminata dei Colli, sui percorsi alternativi e non agonistici di km 3, 8,5 e 11,5.

c.l.

Nell’immagine: Zaynab Dosso (foto Fidal/Cherubini)