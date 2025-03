Dosso, le due facce della medaglia: "Vincere quest’oro era il mio sogno". Ma sui social piovono insulti razzisti

"È stata una montagna russa di emozioni, grazie a tutti per i messaggi di affetto che sto ricevendo". È questo il commento di Zaynab Dosso alla mostruosa prestazione che l’ha portata a vincere in Olanda la gara dei 60 metri dei campionati europei indoor con il nuovo record italiano di 7’’01, migliorando sé stessa nel personale di 7’’02 corso circa un anno fa. Zaynab, 25enne rubierese nata in Costa d’Avorio e arrivata in provincia da bambina, è in questa apertura di stagione 2025 la migliore al mondo, davanti anche a tutte le americane e alle giamaicane.

È la prima velocista donna italiana a vincere un oro ad un campionato internazionale.

"Quando entro in pista – ha detto rintracciata ieri all’aeroporto al suo ritorno in Italia con la maglia al collo – il mio obiettivo è arrivare prima sempre. Quest’anno più che mai voglio continuare a divertirmi. Sono felice perché giorno dopo giorno mi accorgo di crescere e maturare. Vincere questo campionato europeo era il mio sogno, lo volevo e l’ho conquistato. Ero felice e molto tranquilla. Giorgio (Frinolli, il suo allenatore, ndr) mi ha detto: “tra e fai quello che sai fare“. E questo mi ha messo molta tranquillità".

"Ha letteralmente dominato la gara – dice lo stesso Frinolli – sono contento dell’aspetto tecnico e mentale. Se me lo aspettavo? Abbiamo lavorato per questo, vincere è sempre complicato e quest’anno avevamo qualche pressione in più perché era tra le favorite e veniva da un’eccellente stagione".

Ma non c’è rosa senza spine, perché i social spesso sono intolleranti, oltre che stupidamente razzisti. "Leggevo alcuni commenti sul successo di Zaynab Dosso sotto il servizio di una nota emittente televisiva – dice il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro – e non manca chi metta in dubbio la sua "italianità". Ora, questi idioti andrebbero perseguiti per legge. Anzi: dato che contraddicono la Costituzione, gli andrebbe revocata la cittadinanza italiana, che sicuramente non meritano di avere malauguratamente ereditato senza meriti particolari. Diamoli via. Prendano la cittadinanza di “quel paese“, i razzisti. Zaynab sì, che merita il Tricolore".

Ma torniamo positivi: A Rubiera, il consigliere Gravia e il capogruppo De Vita hanno presentato una mozione per impegnare sindaco e giunta ad una giornata dello sport in nome di Zaynab e addirittura ad una intitolazione di uno spazio pubblico comunale. Ma chi conosce Zaynab più di Marco Benati, il presidente della Corradini Rubiera dove la ragazza è cresciuta sotto la guida di Loredana Riccardi. "Adesso Zaynab può puntare a una grande stagione outdoor – ma io ricordo la bambina scaraventata dalla Costa d’Avorio in una realtà e in una lingua a lei assolutamente sconosciuta. A scuola non capiva la maestra, ha impiegato degli anni, ad evolversi, e questo è risultato. Se me la ricordo da piccola atleta? "Sì, pronti? Via! E lei era già arrivata".