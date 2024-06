Dosso oggi in pista, l’obiettivo è chiudere sotto gli 11’’ Zaynab Dosso torna in pista a Trieste nel 17° Triveneto Meeting, preparandosi per le Olimpiadi di Parigi. Obiettivo: superare i 11 secondi nei 100 metri piani. Altri atleti italiani impegnati in varie competizioni nazionali.