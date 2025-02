Dosso sfreccia in Polonia. Sui 60 metri non c’è storia

Bene, anzi, benissimo: Zaynab Dosso, la 25enne velocista rubierese tesserata Fiamme Azzurre, vince con grande sicurezza la gara dei 60 metri piani del meeting internazionale di Torun, in Polonia, stabilendo il miglior risultato europeo dell’anno con 7’’05, seconda sua miglior prestazione di sempre, dopo il record italiano di 7’’02, colto proprio l’anno scorso sulla stessa pista di Torun. La Dosso disputa una semifinale senza patemi, vincendola in 7’’25, davanti all’australiana Torrie Lewis in 7’’27. Non si presenta la forte lussemburghese Patrizia van der Veken, ma pure se ci fosse stata non avrebbe avuto vita facile in una finale d’alto livello. Dosso stavolta non lascia niente (la reazione dai blocchi è un ottimo 0.134, il secondo della finale e delle due semifinali). Poi Zaynab s’invola verso il traguardo e va a chiudere in 7’’05, davanti alla svizzera Mujinga Kambundji, seconda in 7’’07. Delude un po’, ma si fa per dire, l’idolo di casa Ewa Swoboda, terza in 7’’10; a seguire, Karolina Manasova (Rep. Ceca) in 7’’19, Torrie Lewis in 7’’21, l’ungherese Boglarka Takacs in 7’’24, la belga Rani Rosius e la polacca Aleksandra Piotrowska. Ora per Zaynab un dubbio atroce: correre o no i campionati italiani di Ancona nel prossimo week-end? Lo aveva ipotizzato, ma a sole tre settimane dagli europei indoor di Apeldoorn (Olanda, 6-9 marzo), le perplessità sono legittime.

c.l.