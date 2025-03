"Dove sono finiti i 300mila euro regionali?"

Che fine hanno fatto i 300mila euro di contributo che la Regione aveva assegnato all’amministrazione comunale santilariese nel 2018 per ristrutturare il cinema teatro Forum? Lo chiede al sindaco Marcello Moretti, tramite una interrogazione, Alberto Iotti, capogruppo di Alternativa Civica. È vero che le opere non sono mai "decollate", ma negli anni cifre considerevoli sono state impegnate e spese. Sono stati usati quei fondi regionali, oppure risorse proprie del Comune? È ciò che la minoranza intende chiarire: se il contributo è stato utilizzato, in tutto o in parte, e se la Regione abbia receduto dalla concessione del contributo. Era il 13 dicembre 2016 quando l’allora giunta affidò al Centro Cooperativo di Progettazione lo studio preliminare dei lavori di riqualificazione e ampliamento della storica sala, investendo circa 19mila euro. Progetto in mano, si partecipò al bando regionale a sostegno di investimenti nel settore spettacolo-cultura: Sant’Ilario ottenne l’assegnazione di ben 300mila euro, su una spesa complessiva prevista di oltre 600mila. Tra il 2018 ed il ’19 il Comune affidò (spesa di 57mila euro) alla coop Cresco la progettazione della riqualificazione impiantistica e dell’efficientamento energetico del Forum. Le opere vennero appaltate l’8 novembre 2021 alla Sacogen srl, mentre è dell’11 novembre l’affidamento a CairePro della redazione dello "Studio di vulnerabilità sismica" (importo di 14mila euro). Altri 2500 euro furono investiti per uno studio sull’acustica della sala; 10mila per la presentazione della Scia; 1500 per "indagini diagnostiche su strutture lignee di sottopalco". Infine il 15 giugno 2022 era stato affidato sempre alla CairePro l’incarico di redigere il progetto definitivo di consolidamento (31mila euro più 3800 per sondaggi e studi geologici). Ed è qui che nascono i problemi: ci si rende conto che ristrutturare il Forum secondo il progetto iniziale non è possibile: la struttura necessita di opere strutturali importanti in particolare sull’antisismica. E il 22 maggio si delibera il recesso dal contratto di appalto: il cantiere è già aperto, e si devono pagare 100mila euro all’impresa edile. Dopo due anni si è deciso di partecipare ad un nuovo bando regionale, sul quale sono stati investiti 31mila euro. Le cifre in ballo sono importanti, così la minoranza vuol sapere se le spese dal 2016 ad oggi sono state coperte con i 300mila euro della Regione oppure se con risorse del Comune.