"Dove sono i fondi per gli alluvionati?"

Che fine hanno fatto o faranno i fondi che sono stati raccolti per la "solidarietà agli alluvionati" delle zone di Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto e Bagnolo. Se lo chiedono alcuni cittadini residenti a Villa Seta, a Cadelbosco, che ancora non hanno avuto alcun risarcimento per danni e disagi patiti lo scorso ottobre, quando l’emergenza maltempo ha provocato l’allagamento di una vasta zona nella Bassa.

"Sul sito internet dei Comuni della Unione locale – evidenzia Vittorio Manzotti (foto), residente a Villa Seta e tra gli alluvionati di ottobre – continua a comparire il post dedicato al Fondo per noi alluvionati dell’ottobre 2024. Ma siamo a quasi a tre mesi dall’evento e non sappiamo niente a riguardo: a quanto ammonta questo fondo alimentato dalla solidarietà locale? Quali sono i criteri di distribuzione delle risorse? Dalle istituzioni locali non ci arrivano notizie certe. Neppure l’opposizione ha qualcosa da dire? Per non parlare poi dei contributi nazionali e regionali. Si aspettava la nomina del nuovo commissario, che ora c’è. Cosa stanno aspettando? Personalmente ho avuto l’acqua in casa per quattro giorni. Per questo, da cittadino, mi sento abbandonato".