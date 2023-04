Doveva firmare in questura Si presenta con droga e coltello

Si è presentato a firmare in questura, misura cautelare quotidiana a cui era sottoposto per un crimine precedente, con 40 grammi di marijuana e un coltello nel borsello. Il 26enne gambiano, residente in viale Ramazzini, dopo la perquisizione è stato dunque arrestato dagli agenti per possesso di droga e denunciato per detenzione di arma. Il giovane ha dichiarato che la sostanza era per uso personale e che aveva con sé il coltello per autodifesa dopo una rissa in via Eritrea nei giorni scorsi. Il gip ha convalidato l’arresto ed è stato rimesso in libertà in attesa del processo.