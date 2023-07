Dovrà stare nove mesi ai domiciliari

Falsa attestazione di identità propria a un pubblico ufficiale e falsità materiale in certificato: diventa esecutiva la condanna per un 59enne marocchino, domiciliato a Scandiano, con precedenti di polizia per furti, violazioni sulle leggi doganali, ricettazione, falso, alterazione-contraffazione di pubblici sigilli. L’ultimo reato per cui è arrivata la condanna è falsità materiale in autorizzazioni amministrative. Il tribunale di Reggio, con sentenza emessa il 17 ottobre 2017 divenuta definitiva il 5 gennaio 2018, dopo l’iter processuale ha riconosciuto colpevole l’uomo ed è stato condannato per i fatti commessi a Campagnola nel 2013. La sentenza è divenuta esecutiva dopo che il tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato la richiesta all’affidamento al servizio sociale e semilibertà. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della tenenza di Scandiano. Il 59enne dovrà espiare la pena di nove mesi ai domiciliari.

m. b.