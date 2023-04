Dovranno chiudere tre sale gioco

Tre sale gioco presenti a Reggio - in viale Piave 13, via Gigli 7A e via Torricella 52 - dovranno chiudere perché troppo vicini a luoghi sensibili. Il Tar dell’Emilia Romagna ha respinto il ricorso di un gestore. I tre esercizi, infatti, sono nell’elenco - redatto dal Comune di Reggio con la mappatura dei luoghi sensibili - di quelli che dovranno abbassare la serranda per la legge regionale del 2013 sul distanziometro, che prevede una distanza minima di 500 metri da luoghi sensibili (come scuole o chiese) per le attività di gioco.

I giudici del Tar, sulla possibilità di un cosiddetto ’effetto espulsivo’ che impedirebbe la delocalizzazione, hanno spiegato che dal ricorrente non è arrivata alcuna ’perizia sulla percentuale del territorio comunale che può ospitare sale gioco e scommesse’ e che la ’difficoltà di reperimento di locali commerciali liberi appare irrilevante’.