Dr2, Guastalla inarrestabile: dieci vittorie di fila

Saturno Guastalla (20) da 10 e lode. La formazione di coach Ferrari continua la propria corsa a punteggio pieno in Divisione Regionale 2 travolgendo 72-50 in casa il fanalino Castelnovo Monti (2) con 20 punti di Colla, allungando a +6 sulle rivali: alle spalle della capolista, infatti, rallenta la Sampolese (14), che cade 56-52 in casa con le Gazze Canossa (14), che operano l’aggancio.

Al posto d’onore anche Luzzara (14), che passa 85-74 a Bibbiano (2) con 28 punti di Bertolini, e l’Icare Cavriago (14), che centra la settima vittoria di fila nel 79-54 casalingo col Nubilaria (4), ispirato dai 17 punti a testa di Asta e Artoni. Tutto facile per l’Heron (12), che travolge 85-64 la malcapitata Sant’Ilario (10) con 28 di Mariani Cerati; più sofferto il successo interno di Campagnola (10), che batte 67-62 dopo un tempo supplementare la Go-Basket (4).

Nell’altro raggruppamento, invece, sorride solo la Berrutiplastics Torre (12), vittoriosa 53-51 sul campo della PGS Smile Formigine (16), seconda della classe; Castellarano (12) si arrende senza combattere sul campo della capolista Atletico BP (20), cedendo 77-48), mentre Scandiano (6) e Gelso (4) cadono rispettivamente 58-44 e 87-53 in trasferta con Fortitudo Crevalcore (6) e Antal Pallavicini (12).

DR1. Niente da fare per la Pallacanestro Correggio (8), che rimane ultima dopo lo stop sul campo della Vis Persiceto (20), quarta della classe: in terra bolognese finisce 95-71, nonostante i 17 punti di Manicardi e i 15 di Pini (nella foto).