Draghi, burattini e clown seriosi

Diversi appuntamenti per bambini e famiglie in programma oggi.

Al teatro di Casalgrande alle 16 va in scena "Sgambe Sghembe" di Alessandra Crotti, impegnata in uno spettacolo nato su basi clownistiche con l’intenzione di proporre la tematica della diversità attraverso un contesto quotidiano ma personale. Sono assenti la parola e il testo (compare una breve lettura solo nel finale, liberamente rielaborata sui racconti "Il giovane gambero" e "La strada che non andava in nessun posto" di Gianni Rodari) per dare rilievo alle immagini ed a un corpo che cerca, nonostante i mille inciampi, di comunicare con convinzione la voglia di esclusività annidata dentro ogni essere umano. La voglia di affermarsi secondo la libertà dei desideri.

Al centro Kaleidos di Poviglio alle 17 viene proposto "Meneghino nel castello dei sospiri" con la compagnia dei Burattini della Commedia.

Stamattina dalle 10 le "Domeniche al Centro", al Centro Malaguzzi di viale Ramazzini a Reggio con visite guidate e un incontro "dialogato".

Al castello di Bianello, a Quattro Castella, oggi alle 16 (con repliche alle 17 e alle 18) c’è "Luigino e il drago a tre teste" con la narratrice Manuela Chiaffi, tra le sale dello storico maniero. Una storia sulla necessità di essere se stessi e trovare la propria strada nel mondo, al di là delle aspettative dei genitori.