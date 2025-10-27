Tragedia a Novellara (Reggio Emilia), ragazza di 28 anni muore folgorata in bagno

Novellara (Reggio Emilia), 27 ottobre 2025 - Dramma nella notte alla periferia di Novellara. Una ragazza di 28 anni, Solange Samantha Rizzetto, di origine cubane e residente in strada Boschi, è stata rinvenuta priva di vita, folgorata da una scarica elettrica in un piccolo bagno dell’abitazione, dove aveva fatto la doccia.

Forse un contatto con la stufetta elettrica rinvenuta nella stanzetta sarebbe alla causa della scarica elettrica risultata fatale. L’allarme poco dopo le tre, quando un familiare si è accorto della ragazza a terra. E’ scattato l’allarme. Sono arrivati sul posto ambulanza, automedica, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla. Ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Inutili le pratiche di rianimazione subito attivate dal personale sanitario.

Sono intervenuti anche i carabinieri per eseguire gli accertamenti. Al momento l’episodio sembra essere legato a una tragica fatalità. Ma è stato disposto il trasferimento della salma in camera mortuaria a Reggio, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, non escludendo che venga disposta l’autopsia.