Dramma in una casa del Ceis. Bimba di 2 mesi non respira, soccorsa: ora lotta per la vita. Don Dossetti: "Vicini ai genitori"

I genitori si accorgono che la loro bimba non riesce più a respirare e chiamano i soccorsi: ora la piccola, due mesi appena, è in Rianimazione in prognosi riservata all’ospedale di Parma e lotta per la vita. Il dramma ieri pomeriggio, in via Riccioni, zona sud della città (verso Albinea) nella casa in cui alloggiano dei richiedenti asilo – una ventina –, ospiti del Ceis (Centro italiano di solidarietà) guidato da don Giuseppe Dossetti. Sono ore di angoscia per i familiari della bimba, di origine africana. Sconvolti anche gli operatori della Onlus e gli ospiti della casa, che accoglie richiedenti asilo di diverse nazionalità. A Parma, oltre ai genitori, è andato anche un operatore del Ceis. "Siamo vicini ai genitori e alla piccola in questo momento di dolore – le parole di don Dossetti –, speriamo che vada tutto bene". In via Riccioni, ieri, la piccola è stata rianimata. È arrivato l’elicottero da Parma, oltre all’ambulanza e all’automedica. Sul posto anche la polizia.