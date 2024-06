Drammatico incidente a Reggio Emilia, auto contro scooter: gamba rotta per un ragazzino

Reggio Emilia, 7 giugno 2024 – Auto contro scooter, adolescente ferito in un drammatico incidente avvenuto poco prima delle 19,30 alla Barcaccia, lungo la strada provinciale 12 tra Montecchio e San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia.

Secondo una prima ricostruzione il giovane procedeva verso nord in sella ad un classico ‘cinquantino’, provenendo dal San Polo. In senso contrario stava sopraggiungendo una vettura condotta da un anziano residente nella frazione, che ha iniziato una manovra di svolta per entrare nel piazzale antistante centralissimo Café-Tabaccheria Gigi. Per cause ancora in corso di accertamento - forse una mancata precedenza - il motorino è entrato in collisione con la parte anteriore dell’auto e il ragazzo è stato sbalzato di sella ed è violentemente caduto a terra. Non è chiaro se non indossasse il casco, oppure se abbia perso la protezione nell’impatto con la macchina. Gli avventori del bar che si trovavano sotto il portico dell’ingresso hanno subito allertato il 118 e si sono precipitati a prestare le prime cure al ferito, che pur essendo molto spaventato era cosciente.

Sul posto la Centrale operativa 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Arancione e l’auto-infermieristica dal Franchini di Montecchio, mentre da Parma si è alzato in volo l’elisoccorso. I sanitari hanno constatato le buone condizioni generali del ragazzo - avrebbe una gamba rotta e riportato altre fratture -, e lo ha inviato al Pronto Soccorso del Santa Maria Nuova. Gli esiti tutto sommato non gravi dell’incidente sono dovuti soprattutto alla velocità moderata con cui i due veicoli stavano procedendo. La strada provinciale - un rettilineo che incita a correre - è stata negli anni teatro di numerosi e gravissimi incidenti, tanto che vi sono installati un autovelox fisso e varie colonnine arancioni.