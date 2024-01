Dribbla il passaggio a livello. Rompe la sbarra: denunciato

Ha cercato col suo furgone di dribblare le sbarre del passaggio a livello che si stavano abbassando per sfuggire alla lunga attesa in via Papa Giovanni, in zona Campo di Marte. Ma nel pericoloso tentativo poi riuscito, ha divelto una delle barriere. Gli agenti di polizia locale, con un’indagine lampo, hanno individuato il responsabile che aveva parcheggiato il camioncino in un’azienda vicina dove lavora. L’uomo è stato denunciato e sanzionato. Diversi i disagi sul tratto per la riparazione delle sbarre al fine di consentire i passaggi dei treni in sicurezza.