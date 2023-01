Droga, 84 chili nel casolare: il carabiniere sotto accusa sceglie il rito abbreviato

In quel casolare di Reggiolo furono trovati 84 chili di droga: 41 di cocaina e 43 di hashish. La scoperta (inchiesta ’Maffi’ condotta dalla Finanza di Bologna) portò a misure cautelari per dieci persone - cinque in carcere, quattro ai domiciliari e un obbligo di dimora - nelle province di Reggio, Modena, Macerata, Alessandria, Verona e Mantova. L’ingente quantitativo trovato in quel podere fu ricondotto a due figure: il carabiniere Costanzo Sanna e Giuseppe Cariati, per i quali la Dda di Bologna ha formulato l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Per gli inquirenti, gli indagati appartenevano a un’associazione a delinquere composta da albanesi e italiani, dedita all’importazione in Italia di ingenti quantitativi di cocaina. L’inchiesta scattò tra il 2019 e il 2020 grazie anche a intercettazioni telefoniche e ambientali svolte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Finanza bolognese. La droga, prodotta in Paesi sudamericani, arrivava nei porti dell’Europa settentrionale, in particolare nei Paesi Bassi, per poi approdare nel mercato italiano attraverso una rete di corrieri che, per il trasporto, si avvalevano di auto provviste di doppi fondi realizzati da officine compiacenti.

Nell’udienza preliminare,davanti al gup Claudio Paris, sfilano 17 imputati. Tra loro ha scelto l’abbreviato il carabiniere Sanna, in custodia cautelare alla Pulce. Per lui il pm Marco Forte aveva chiesto 8 anni e 8 mesi di pena. Ieri si è tenuta la discussione delle difese, tra le quali quella del suo avvocato difensore Costantino Diana (studio Cataliotti): "La droga non era sua, ma di un soggetto che aveva vissuto per un periodo in quel casolare. Il mio assistito non aveva neppure la disponibilità delle chiavi per aprire la stanza dove si trovava lo stupefacente".

Per il coimputato Giuseppe Cariati, la Dda ha chiesto 5 anni di condanna e le attenuanti generiche. Si trova in Calabria, in una comunità di recupero tossicodipendenza. Nella sua stanza dentro il casolare erano stati trovati 6 grammi di cocaina e 28 di hashish, che lui riconduce a uso personale. Per quanto riguarda gli 84 chili, ieri l’avvocato Pasquale Muto ha sostenuto la sua totale estraneità: "Quella droga non va attribuita alla sua proprietà, custodia o detenzione". Pene che arrivano ai 15 anni sono state chieste nella scorsa udienza per due albanesi che gravitavano nel Reggiano, considerati dalla Dda come le figure apicali del sodalizio.

Alessandra Codeluppi