Droga a fiumi in Europa, due arresti a Reggio

Due in manette anche a Reggio tra i 43 arresti nella maxi indagine per traffico internazionale di droga – sull’asse Albania-Italia – condotta dal Gico della guardia di finanza di Brescia e dalla polizia albanese, coordinata dalla procura di Bergamo. Si tratta di due cittadini albanesi, residenti della nostra città, catturati dalle fiamme gialle reggiane che hanno agito in supporto nell’inchiesta, dando esecuzione alle misure; ambedue sono considerati dei ‘grossisti’ dagli inquirenti, "pesci medi" della catena di traffico di stupefacenti.

Complessivamente sono stati disposti 119 provvedimenti cautelari personali di varia natura con un sequestro di oltre 120 chili di cocaina di importazione olandese e di oltre 15 chili di eroina purissime, raffinate per la distribuzione alla clientela (soprattutto l’eroina) in due laboratori (ora sequestrati) in provincia di Cremona e Milano.

Sequestrati anche oltre 129 chili di marijuana e 92 di hashish. Scovate anche due serre, nelle province di Mantova e Modena. È anche scattato il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per 5 milioni di euro, di cui 4 milioni nella fase odierna delle indagini. Un’operazione che ha generato un terremoto anche in Albania dove tra gli arrestati figurano anche un ex viceministro e un procuratore.