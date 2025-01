Droga, alcol, le trappole del web. La lezione di legalità dei carabinieri

Lezioni di legalità dei carabinieri ai giovani del Boiardo. In due giornate i militari dell’Arma della tenenza di Scandiano hanno incontrato circa 180 studenti delle classi terze dell’istituto secondario di primo grado Boiardo. Sono state discusse alcune tematiche come stupefacenti, alcol, violenza di genere e gli innumerevoli pericoli che si nascondono dietro un utilizzo improprio degli strumenti di comunicazione. Si è parlato anche di bullismo e cyber bullismo. Da molti anni l’Arma dei carabinieri è sensibile all’educazione alla legalità da parte di giovani e giovanissimi per diffondere i valori del rispetto delle regole. In quest’ottica l’Arma reggiana continuerà, anche grazie alla fattiva collaborazione dei dirigenti scolastici, a diffondere nelle scuole i valori di legalità con l’obiettivo di salvaguardare il bene degli studenti.

Tanti anche i consigli per un corretto utilizzo di internet con un richiamo particolare alle insidie dei social dove, molti malintenzionati, agiscono dietro false identità. Un altro tema importante affrontato è la salvaguardia dei diritti d’autore.

Gli incontri, oltre ad illustrare i temi della sicurezza e della circolazione stradale, stanno offrendo anche l’occasione per descrivere l’organizzazione dell’Arma dei carabinieri e fornire informazioni sugli aspetti giuridici di alcuni reati.

m. b.