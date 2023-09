Droga, armi ed estorsione. Arresti tra Reggio Emilia e Parma

Reggio Emilia, 21 settembre 2023 – L’autunno dei carabinieri reggiani comincia con una importante operazione partita da un’indagine dei militari della compagnia di Castelnovo Monti relativa a ipotesi di reato che vanno da detenzione, vendita, acquisto e cessione di sostanze stupefacenti, acquisto, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi da guerra e comuni da sparo, fino alla estorsione.

Un’operazione che, dalle prime ore della giornata, sta interessando in particolare le province di Reggio Emilia e Parma, per l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 24 persone indagate.

Il provvedimento cautelare di natura restrittiva scaturisce dalla complessa attività d’indagine condotta dal dicembre 2019 al settembre 2022, dal Nucleo Operativo della Compagnia di Castelnovo Monti, che ha permesso, nelle diverse fasi, di identificare e arrestare un gruppo di soggetti multietnici dediti stabilmente alla vendita illegale, di ingenti quantitativi di cocaina, nonché di individuare i canali di approvvigionamento dello stupefacente, acquistato prevalentemente nella zona di Scampia a Napoli per essere successivamente immesso nelle principali “piazze di spaccio” reggiane.

È stato inoltre appurato che uno degli indagati, mentre era detenuto, aveva la disponibilità di apparecchi elettronici, per la gestione di traffici illeciti. Inoltre, le indagini hanno permesso di documentare migliaia di cessioni di droga con illeciti introiti stimati in 10.000 euro al giorno, accertando pure la disponibilità di alcuni indagati di armi comuni da sparo e da guerra nonché, a carico di uno degli indagati, il compimento di attività estorsive nei confronti di un soggetto che ha contribuito a rendere importanti dichiarazioni nell’ambito del procedimento. Sono stati rinvenuti anche 150 grammi di cocaina, un fucile della seconda guerra mondiale funzionante e completo di munizionamento, arrestando undici persone.