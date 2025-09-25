Droga, due arresti: ma uno è già libero

Sono comparsi davanti al giudice delle indagini preliminari Andrea Rat i due tunisini, entrambi residenti in città, arrestati domenica dai carabinieri per l’ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli uomini dell’Arma li avevano notati vicino al parco delle Fonderie di via Galliani: alla vista della pattuglia il più giovane ha gettato a terra un fazzoletto, l’altro ha tentato di allontanarsi in bici. Insospettiti dall’atteggiamento, i carabinieri li hanno fermati entrambi. Nel fazzoletto è stato trovato un involucro con circa due grammi di cocaina, mentre nella borsa agganciata alla bici dell’altro c’era una trentina di dosi di eroina confezionate, in tutto 30 grammi. Addosso al 42enne i militari hanno inoltre sequestrato 115 euro, ritenuti provento di spaccio. Durante l’udienza di convalida degli arresti, ieri il pm Maria Rita Pantani ha chiesto per entrambi la custodia cautelare in carcere, alla luce dei precedenti e del fatto che si trovassero in una zona di spaccio.

L’avvocato Luca Sebastiani, che difende il 44enne Mohamed Ben Brahim, ha rimarcato che lui aveva solo 2 grammi lordi di cocaina in un pacchetto unico, che è seguito dal Sert, che non conosceva l’altro arrestato e che le droghe erano differenti. Il gip ha ritenuto che non sussistesse la gravità indiziaria per lo spaccio e l’ha rimesso in libertà. Per l’altro, Lassad Nasr, 42 anni, con 30 grammi di eroina, l’avvocato Federico Bertani ha chiesto che non fossero applicate misure. Il giudice Rat ha riqualificato il reato nell’ipotesi lieve e ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Reggio.

