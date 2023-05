Droga e alcol, agenti in cattedra E il cane Victor dà prova del suo fiuto

Nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno incontrato gli studenti dell’istituto professionale Mario Carrara con sede principale a Guastalla e succursale a Novellara. Con loro si è parlato dei rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti e alcol, anche in riferimento alla sicurezza della circolazione. Con la polizia locale della Bassa Reggiana c’erano pure rappresentanti dei comandi dei carabinieri, oltre all’unità cinofila della polizia locale dell’Appennino, composta dal conduttore Corrado Bernardi e dall’agente a quattro zampe Victor.

"Abbiamo discusso coi ragazzi – dicono dalla polizia locale – di come l’uso di droghe alteri il funzionamento del cervello e la corretta percezione della realtà, esponga a rischi seri per la nostra salute, oltre che a gravi conseguenze di carattere amministrativo e penale. Abbiamo poi mostrato ai ragazzi come funzionano i nostri strumenti per il rilievo dell’alcolemia, i test rapidi per l’individuazione della tipologia delle sostanze stupefacenti e la strumentazione che usiamo per il controllo della veridicità dei documenti".

E il cane Victor ha dato prova del suo formidabile fiuto con una piccola simulazione di ricerca e rinvenimento di sostanze stupefacenti. L’iniziativa si è inserita nel progetto di educazione alla legalità, che vede coinvolte tutte le classi dell’istituto Carrara. La presenza degli agenti nelle scuole è finalizzata alla sensibilizzazione dei giovani verso importanti tematiche e alla promozione della cultura della legalità e del rispetto delle regole di civile convivenza. Gli organizzatori hanno ringraziato i responsabili del circolo Primo Maggio di Guastalla per aver ospitato l’iniziativa nei loro spazi.

Antonio Lecci