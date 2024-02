Droga e alcol al volante: dieci conducenti nei guai

Quasi 130 persone identificate e controllate nel corso di accertamenti stradali compiuti dai carabinieri a Reggio Emilia nel weekend. Oltre cento i veicoli fermati e sottoposti a verifiche. Un uomo cinquantenne è stato sorpreso al volante di una vettura nonostante fosse in stato di ebbrezza alcolica. Si è visto ritirare la patente, insieme alla denuncia alla magistratura per guida in stato di ebbrezza. E sono stati ben nove i conducenti (un 34enne, un 19enne e un 20enne abitanti a Reggio, un 26enne e un 20enne di Scandiano, un 29enne di Rubiera, un 25enne di San Polo, un 21enne di Cadelbosco Sopra e un 39enne di Campegine) che sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga (20 grami di hascish, due grammi di marjuana e tre di cocaina) per uso personale non terapeutico. Previsto l’inoltro della segnalazione alla Prefettura reggiana, con la possibilità per i diretti interessati di vedersi sospendere temporaneamente la validità dei documenti di guida e quelli validi per l’espatrio.

Durante i controlli sono state contestate pure alcune violazioni al codice della strada, in particolare legate alla sicurezza. Nonostante le campagne di prevenzione, continuano a essere numerosi i conducenti che usano il telefono alla guida o automobilisti che non usano le apposite cinture.