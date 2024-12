Droga e alcol alla guida: i controlli. Patente ritirata a due trentenni

Due patenti ritirate e sei a rischio sospensione: il bilancio dei controlli svolti su strada dai carabinieri della compagnia di Reggio. In tutto i carabinieri hanno fermato 111 persone e 103 tra automezzi e motocicli sulle strade di maggior traffico. Due automobilisti erano ubriachi alla guida, trattasi di un 30enne di Casalgrande e un 38ennne di Reggio, entrambi denunciati per guida in stato d’ebbrezza: patente ritirata. Sei conducenti di auto e scooter (un 20enne e un 25enne di Scandiano, un 189enne, un 23enne e un 16enne di Reggio e un 45enne di Ventasso) sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti (in tutto 40 grammi di hascisc, 3 di marjuana e 1 grammo di crack). Essendo detenzione per uso personale non terapeutico, gli interessati verranno segnalati alla Prefettura reggiana che sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri potrà loro ritirare i documenti di guida ed espatrio per procedere alla sospensione.